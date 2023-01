Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 15. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Eigentümer brachen z. Zt. unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Adenemer Weg in Wolfenbüttel-Ahlum ein. Der Tatzeitraum ist auf den 13.01.23, 16.00 Uhr bis zum 14.01.23, 11.00 Uhr, einzugrenzen. Was entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Skiebe - PHK

