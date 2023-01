POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Hirschbergstaße

Ludwigsburg (ots) - Eine noch unbekannte Person streifte am Sonntag zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug einen Seat Leon, der auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Robert-Bosch-Straße in Murr geparkt war. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich um den Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ...

