Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Audi schanzt über Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sylvesterabend gegen 23:40 Uhr in Kleinglattbach. Ein 42-Jähriger fuhr mit seinem Audi A6 auf der Landesstraße 1106 von Ensingen kommend in Richtung Kleinglattbach. Vor dem Kreisverkehr kurz vor Kleinglattbach bremste der Audi-Fahrer stark ab, geriet aber dennoch gegen die Kante des Kreisverkehrs, so dass der Audi über den Kreisverkehr sowie eine angrenzende Hecke schanzte und schließlich auf einem Fahrradweg zum Stehen kam. Im Fahrzeug lösten sämtliche Airbags aus. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Schäden am Kreisverkehr und der Hecke belaufen sich auf etwa 2.000 Euro.

