POL-RTK: Einbrecher haben Parfüm im Visier +++ Gartenstuhl für Einbruch genutzt +++ Mülltonnen brennen +++ Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Verletztem

1. Einbrecher haben Parfüm im Visier,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Sonntag, 18.12.2022, bis Donnerstag, 22.12.2022, 01:30 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Donnerstag wurden Einbrecher in einer Dachgeschosswohnung in Rüdesheim fündig. Zu einem unbekannten Zeitpunkt begaben sich der oder die Täter unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus in der Geisenheimer Straße und brachen dort die Wohnungstür der Wohnung im Dachgeschoss auf. Im Anschluss entwendeten sie mehrere Parfümflaschen sowie einen Fernseher. Das TV-Gerät ließen sie jedoch bei ihrer Flucht im Treppenhaus zurück. Der Wert des entwendeten Parfüms soll im hohen dreistelligen Bereich liegen.

Hinweise zum Einbruch werden von den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Gartenstuhl für Einbruch genutzt, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Mittwoch, 21.12.2022, 06:30 Uhr bis 11:50 Uhr

(fh)Im Laufe des Mittwochs ist ein Einbrecher in eine Wohnung in Niedernhausen eingestiegen. Für seine Tat machte er sich einen Gartenstuhl zu nutze. In der Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Lenzhahner Weg und unter Zuhilfenahme eines Gartenstuhls kletterte der Unbekannte auf den Balkon der Geschädigten. Dort hebelte er die Balkontür auf und entnahm aus der Wohnung mehrere Dokumente und Kreditkarten, ehe er unbemerkt die Flucht ergriff. An der Balkontür entstand ein rund 400 Euro teurer Sachschaden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus erbitten Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Mülltonnen brennen, Bad Schwalbach, Ramschied, Höhenstraße, Mittwoch, 21.12.2022, 12:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag brannten in Ramschied mehrere Mülltonnen samt Holzumrandung ab. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr auf einen Brand in der Höhenstraße aufmerksam gemacht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannten auf einem Grundstück 3 Mülltonnen sowie die vorgesehene Holzumzäunung. Der Brand wurde von der Feuerwehr umgehend gelöscht. Aktuell ist die Brandursache unklar, eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Verletztem, Idstein / Idstein-Oberauroff, Landesstraße 3274 Mittwoch, 21.12.2022, 15:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L 3274 bei Idstein in Höhe der A3 ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Beteiligter verletzte. Um 15:45 Uhr befuhr ein 86-jähriger Taunussteiner mit seinem Audi die Autobahnabfahrt der A3 aus Richtung Frankfurt kommend und bog auf die L3274 nach Idstein-Oberauroff ab. Im Pkw befand sich darüber hinaus eine 89-Jährige Mitfahrerin. Auf der Landesstraße befand sich jedoch zeitgleich ein 23-Jähriger Fordfahrer aus Hünstetten, der von Oberauroff nach Idstein unterwegs war. Der Senior im Audi übersah den vorfahrtsberechtigten Ford und stieß mit diesem zusammen. Beim Unfall verletzte sich die Beifahrerin des Audi sowie der Fahrer des Ford. Dieser musste in eine Klinik nach Wiesbaden gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 8.500 Euro beziffert. Der Ford musste abgeschleppt werden.

