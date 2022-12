PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger erfolgreich +++ Graffiti an Fassade gesprüht +++ Mülltonne brennt +++ Verletzte bei Zusammenstößen +++ Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger erfolgreich, Eltville am Rhein, Sonntag, 18.12.2022

(fh)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde in den zurückliegenden Tagen eine Bürgerin aus Eltville um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte Überweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

2. Graffiti an Fassade gesprüht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Taunusstraße, festgestellt: Samstag, 17.12.2022, 18:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Oestrich-Winkel eine Hausfassade beschmiert. Am Samstagabend stellte ein Anwohner der Taunusstraße fest, dass Vandalen die Hauswand seines Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe beschmiert und beschädigt hatten. Er informierte daraufhin die Polizei. Von dem Täter oder der Täterin fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Mülltonne brennt, Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, Sonntag, 18.12.2022, 22:50 Uhr

(fh)Am späten Sonntagabend setzten Unbekannte in Eltville eine Mülltonne in Brand. Gegen 22:50 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zum Gelände eines Einkaufsmarktes in der Sonnenbergstraße eilen, da dort ein Anwohner eine im Vollbrand stehende Mülltonne entdeckt hatte. Vor Ort gelang es den Feuerwehrleuten den Brand umgehend zu löschen. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge kommt eine vorsätzliche Sachbeschädigung durch Feuer in Betracht. Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Verletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, Aarstraße, Freitag, 16.12.2022, 14:00 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ist ein Fahrzeugführer zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit einem weiteren Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit seinem Peugeot die B 54 von Bad Schwalbach nach Taunusstein. Kurz nach einer Kurve beabsichtigte der 24-Jährige einen auf der Fahrbahn wartenden BMW eines 49-Jährigen Bad Schwalbachers zu überholen. Während des Überholvorgangs geriet der Peugeot auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Ford eines 45-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeugführer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn musste streckenweise komplett gesperrt bleiben. Der Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

5. Frontalzusammenstoß in Aarbergen-Kettenbach, Aarbergen, Kettenbach, Scheidertalstraße / Bahnhofstraße, Freitag, 16.12.2022, 12:30 Uhr

(fh)Am Freitagmittag hat eine Autofahrerin in Aarbergen-Kettenbach die Vorfahrt eines weiteren Fahrzeugs missachtet und dadurch einen schweren Unfall verursacht. Gegen 12:30 Uhr befuhr die 46-jährige Aarbergenerin die Scheidertalstraße aus Richtung der Straße "Zum Scheidertal" und beabsichtigte in die Bahnhofstraße einzubiegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah die 46-Jährige während des Abbiegens den entgegenkommenden Dacia eines 40 Jahre alten Mannes, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Beide Personen kamen in der Folge schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird mit etwa 35.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die notwendigen Bergungsmaßnahmen gut 1 ½ Stunden gesperrt werden.

6. Schneeglätte führt zu knapp 150 Unfällen, Polizeipräsidium Westhessen, Sonntag, 18.12.2022 bis Montag, 19.12.2022,

(fh)Zwischen Sonntagnacht und Montagmittag hat der einsetzende Schneeregen und die damit verbundenen glatten Fahrbahnen alle fünf Polizeidirektionen des Polizeipräsidiums Westhessen beschäftigt und zu Dutzenden Einsätzen geführt. Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnen die fünf Polizeidirektionen in der Summe knapp 150 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen verloren die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf den glatten Straßen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und rutschten unter anderem gegen geparkte Fahrzeuge, Straßenschilder oder auch Grundstücksbegrenzungen. Glücklicherweise hielt sich die Zahl der Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, in Grenzen. Der Polizei wurden nach derzeitigem Kenntnisstand vier Unfälle mit Verletzten bekannt. In drei Fällen hatten die verantwortlichen Unfallverursacherinnen und Unfallverursacher ersten Ermittlungen zufolge unerlaubt die Unfallstellen verlassen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus ereigneten sich circa 40 Verkehrsunfälle die auf Schneeglätte zurückzuführen sind. Ein Verkehrsteilnehmer verlor im Cunoweg in Idstein die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Generelle Tipps zu den aktuellen Witterungsverhältnissen:

- Achten Sie auf die richtige Bereifung - Sorgen Sie für eine freie Sicht, ein kleines Sichtfenster reicht nicht aus. Das Auto sollte komplett von Eis und Schnee befreit werden - Schalten sie die entsprechenden Beleuchtungen des Fahrzeuges ein - Passen Sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeuges den Straßenverhältnissen an. Sie sollten bei Glätte behutsam mit dem Gaspedal umgehen und ruckartige Lenkbewegungen möglichst vermeiden.

