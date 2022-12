PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Polizeistreife rettet männliche Person+++Betrunkener verursacht einen Unfall vor den Augen der Polizei+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Polizeistreife rettet männliche Person+++

Rüdesheim, Grabenstraße

Samstag, 17.12.2022, 06.15 Uhr Ein 27-jähriger Frankfurter irrte am frühen Morgen orientierungslos und nur in Unterhosen bekleidet in der Grabenstraße umher. Zum Zeitpunkt des Aufgreifens herrschten -10 Grad. Im Streifenwagen konnte der erheblich angetrunkene Frankfurter sich erstmal mit einer Decke aufwärmen. Mit dem Aufwärmen kamen auch lückenhaft seine Erinnerungen wieder. Mit Hilfe seiner Erinnerungen konnte er letztendlich einer Ferienwohnung in Rüdesheim zugeordnet und wohlbehalten in diese verbracht werden.

+++Betrunkener verursacht einen Unfall vor den Augen der Polizei+++

Oestrich-Winkel, Straße der Republik

Sonntag, 18.12.22, 03.40 Uhr Als eine Streife der Polizei Rüdesheim eine Ruhestörung beenden wollte, parkte ein SUV vor den Augen der Polizei ein. Dabei prallte das Fahrzeug mit dem Heck gegen eine Hauswand und beschädigte diese. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers aus Münster stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Fahrer musste die Polizei zur Blutentnahme zur Dienststelle begleiten. Die genaue Schadenshöhe an der Hauswand kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am SUV wird auf 1.500 EUR geschätzt.

