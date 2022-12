Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrechertrio auf frischer Tat ertappt - zwei Einbrüche am Nikolaustag in Halle Künsebeck

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MKF) - Am Dienstag (06.12.) kam es im Ortsteil Künsebeck zu zwei Einbrüchen am Nachmittag. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Tatorte liegen ca. 4km auseinander.

Zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr war ein Wohnhaus am Siekerweg Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Den Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter zunächst ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein. Anschließend wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht und den Angaben nach eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Gegen 17.05 Uhr meldeten sich ein Zeuge eines Einbruchs in ein Wohnhaus an der Falkenstraße. Drei Einbrecher wurden durch den Zeugen in dem Haus auf frischer Tat ertappt. In das Haus waren sie durch ein aufgehebeltes Terrassenfenster gelangt. Die Einbrecher waren ca. 18-20 Jahre alt. Alle waren dunkel bekleidet und wurden als Südländer beschrieben. Sie hatten Taschenlampen dabei. Sie durchsuchten das gesamte Haus. Konkrete Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat am Nachmittag verdächtige Beobachtungen rund um den Siekerweg und die Falkenstraße gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Einbrechertrio geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

