Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Polizei bittet um Hinweise nach mutmaßlichem Messerangriff

Gernsbach (ots)

Die Hintergründe eines Messerangriffs am Dienstagabend in einer Wohnung in der Straße "Streckfuß" sind bisweilen unklar und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut Schilderung eines 44 Jahre alten Mannes sei er gegen 23 Uhr an seiner Wohnungstür unvermittelt von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer attackiert worden, nachdem der Fremde zuvor an der Tür geklopft habe. Bei der Abwehr des Angriffs hat sich der 44-Jährige Schnittwunden an der Hand zugezogen, die in einer Rastatter Klinik medizinisch versorgt werden mussten. Der Angreifer sei etwa 30 Jahre alt und circa 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen. Er hätte eine normale Statur gehabt und sei mit einer schwarzen Jacke mit einem hellen Nadelstreifen bekleidet gewesen. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitten unter der Telefonnummer: 07224 3663 um Hinweise zu dem derzeit Unbekannten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell