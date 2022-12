PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrecher stoßen auf Bewohnerin +++ Hoher Schaden nach Unfallflucht +++ Fußgängerin angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einbrecher stoßen auf Bewohnerin, Eltville am Rhein, Steinheimer Straße, Montag, 19.12.2022, 17:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurden zwei Einbrecher in Eltville von einer Hausbewohnerin überrascht. An Wertgegenstände waren sie trotzdem gelangt. Gegen 17:20 Uhr suchten die beiden rund 180 cm großen, mit Wintermützen und dunklen Anziehsachen bekleideten Männer ein Reihenhaus in der Steinheimer Straße auf. Zunächst brachen sie gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume. Noch während die beiden Einbrecher mit der Absuche beschäftigt waren, stießen sie auf eine Bewohnerin des Hauses und ergriffen sogleich schlagartig die Flucht. Zuvor war es ihnen gelungen Schmuck an sich zu nehmen und diesen letztlich zu entwenden.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Hoher Schaden nach Unfallflucht, Heidenrod-Niedermeilingen, Hochstraße, Samstag, 17.12.2022, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 10:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verursachte eine bislang flüchtige Person in Heidenrod-Niedermeilingen mit ihrem Fahrzeug einen mehrere Tausend Euro teuren Sachschaden. Im genannten Zeitfenster parkte ein schwarzer Ford S-Max am Fahrbahnrand der Hochstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte augenscheinlich beim Befahren der Hochstraße die linke Fahrzeugseite des Ford und verursachte so einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ohne den erforderlichen Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fußgängerin angefahren, Schlangenbad-Georgenborn, Krauskopfallee Montag, 19.12.2022, 16:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Schlangenbad-Georgenborn angefahren und verletzt. Gegen 16:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Georgenborn mit seinem Renault die Krauskopfallee aus Richtung der Schloßallee. Ersten Ermittlungen zufolge touchierte der 60-Jährige während eines Abbiegevorgangs eine am Fahrbahnrand wartende, 81 Jahre alte Fußgängerin. Diese kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Renault entstand darüber hinaus ein Sachschaden in der Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell