PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bewohner verschreckt Einbrecher +++ Aufmerksame Bürgerin durchschaut Betrug +++ Fahrzeug beschädigt Weinreben - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Bewohner verschreckt Einbrecher, Niedernhausen, Obernhäuser Weg, Mittwoch, 21.12.2022, 06:00 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochmorgen war ein Einbrecher in Niedernhausen am Werk. Er wurde bei der Tat vom Hausbewohner verschreckt. Gegen 06:00 Uhr vernahm der Bewohner einer Erdgeschosswohnung im Oberhäuser Weg verdächtige Geräusche aus Richtung eines Fensters. Als er nach dem Rechten sehen wollte entdeckte er einen unbekannten Mann, der von außen versuchte das Fenster aufzuhebeln. Durch den Anblick des Bewohners aufgescheucht, flüchtete der Einbrecher in Windeseile vom Tatort. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Aufmerksame Bürgerin durchschaut Betrug, Eltville am Rhein, Dienstag, 20.12.2022, 17:00 Uhr

(fh)Betrüger haben Anfang dieser Woche bei einer Bürgerin aus Eltville versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Geld zu ergaunern. Der 47-Jährigen wurde am Dienstagnachmittag telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, wurde die Angerufene von einer angeblichen Notarin aufgefordert, Wertkarten in Höhe von 900 Euro zu besorgen und diese dem Anrufer zu übergeben. Die Frau ließ sich jedoch nichts vorgaukeln und verständigte stattdessen die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

3. Fahrzeug beschädigt Weinreben - Zeugen gesucht, Rüdesheim am Rhein, Klosterweg, Montag, 19.12.2022, 09:00 Uhr bis Dienstag, 20.12.2022, 13:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag hat eine unbekannte Person bei einem Unfall in den Weinbergen bei Rüdesheim mehrere Reben beschädigt und ist geflohen. Den Spuren an der Unfallstelle zufolge, war der Fahrer oder die Fahrerin mir ihrem Fahrzeug auf dem Klosterweg unterwegs gewesen und hatte auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über das Gefährt verloren. Daraufhin kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und durchbrach mehrere Zeilen eines angrenzenden Weinberges. Es wurden mehrere Stickel und Reben verschiedener Weingüter beschädigt. Die unfallverursachende Person missachtete ihre Pflichten und fuhr davon. Der Sachschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.

Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

