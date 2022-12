Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrgast verletzt Taxifahrer und flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich gestern, 21. Dezember 2022, mit einem Taxi von Frankfurt am Main nach Gelsenkirchen fahren lassen. Als das Taxi gegen 22.55 Uhr an der Konradstraße in Bulmke-Hüllen eintraf, sprühte der Fahrgast dem 42 Jahre alten Fahrer Pfefferspray in die Augen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, ohne die Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro zu begleichen. Rettungskräfte versorgten den Fahrer. Die weitere Behandlung in einem Krankenhaus lehnte er ab. Polizeibeamte leiteten eine Fahndung ein, konnten den Unbekannten aber nicht finden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden. Der Unbekannte Tatverdächtige ist circa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine Glatze.

