Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen stellen tatverdächtigen Laubeneinbrecher

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat einen tatverdächtigen Einbrecher am Dienstag, 20. Dezember 2022, in einer Kleingartenanlage in Bismarck vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den 24 Jahre alten Tatverdächtigen um 19.15 Uhr in einer Gartenlaube an der Straße "Am Stäfflingshof" beobachtet, überwältigt und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festgehalten. Die stellten weitere Laubenaufbrüche in unmittelbarer Nähe fest. Bei der Durchsuchung des Gelsenkircheners fanden die Polizisten Betäubungsmittel und Werkzeuge, die sichergestellt wurden. Da der 24-Jährige leicht verletzt war, wurde er vor Ort medizinisch versorgt. Anschließend nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest, brachten ihn ins Polizeigewahrsam und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell