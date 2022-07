Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Einbruch in Neddeminer Wohn- und Geschäftshaus gesucht

17039 Neddemin (ots)

Am gestrigen 28.07.2022 kam es in 17039 Neddemin zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus, bei welchem Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich entwendet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten , während die Eigentümer abwesend waren und entwendeten das Bargeld aus einer Geldkassette. Das angegriffene Objekt liegt direkt an der Ortsdurchfahrt in Neddemin. Der Schaden wird auf ca. 140.000 EUR beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes haben am Tatort Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Friedland. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

