Polizei Dortmund

POL-DO: Tasche und Fahrzeugschlüssel aus Auto gestohlen - Betroffener schnappt sich Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 00078

Damit hatten gestern Abend (19.1) der mutmaßliche Dieb und seine zwei Komplizen nicht gerechnet: Nach dem Diebstahl einer Tasche und eines Fahrzeugschlüssels aus einem geparkten Auto in Lünen-Brambauer, holte der Betroffene der Straftaten das Trio an Tatverdächtigen ein. Die Polizei unterstützte kurz darauf - es gab drei Festnahmen.

Ein 26-Jähriger aus Schwerte war um 22.22 Uhr nur kurz in einem Gebäude an der Waltroper Straße (Ecke Mengeder Straße) und kam gerade zurück, als seine Tasche vom Beifahrersitz des Autos verschwunden war. Auch der Autoschlüssel steckte nicht mehr im Zündschluss. Geistesgegenwärtig dachte der Schwerter an die Videoüberwachung, die rund um das Gebäude eingerichtet ist. Kurz darauf konnte der 26-Jährige sich den Diebstahl auf dem gespeicherten Video ansehen und noch dazu: die Tatverdächtigen!

Gemeinsam mit einem Dortmunder suchte der 26-Jährige in Tatortnähe nach einem verdächtigen Trio. Richtung Norden gelaufen - kurz hinter der Josefstraße - entdeckten die beiden Männer noch auf der Waltroper Straße die drei Tatverdächtigen.

Polizisten nahmen dann einen 29-jährigen Polen (ohne festen Wohnsitz) sowie zwei Lüner (26 und 41 Jahre) vorläufig fest. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurden die Lüner noch gestern Abend von einer Polizeiwache aus entlassen. Der 29-jährige Tatverdächtige steht im Verdacht den Diebstahl aus dem Auto heraus durchgeführt zu haben. Er blieb die Nacht im Polizeigewahrsam - die Haftgründe werden derzeit noch von Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft. Die Ermittlungen dauern an. Das Trio erwartet nun Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell