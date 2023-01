POL-PDTR: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Idar-Oberstein (ots) - Am Donnerstag, den 26.01.2023, in einem Zeitraum von 08:45 Uhr bis 11:15 Uhr, ereignet sich auf dem Parkplatz an der Mikadohalle in der Vollmersbachstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Fahrzeug rechts an einem geparkten, schwarzen Peugeot 207, vorbei und streifte diesen. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die ...

