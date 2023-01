Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag wurde die Feuerwehr im Tagesverlauf zu mehreren Einsätzen gerufen. Zunächst wurden Einheiten zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb Am Sinnerhoop gerufen. Dort konnte dann nach erster Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Die Anlage hatte durch aufgewirbelte Stäube ausgelöst. Im Anschluß wurde eine Ölspur auf der Fahrbahn im Bereich der Hagenerstraße mit Bindemittel abgestreut. Später wurden Kräfte der Hauptwache zu einer eingeschlossenen Person in einem Aufzug gerufen. Vor Ort musste eine Person, welche sich in einem steckengebliebenen Aufzug befand, befreit werden. In den frühen Abendstunden mussten Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Nord dann auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen fahren. Dort hatte ein PKW, welcher kurz vor der Ausfahrt Volmarstein stand, Feuer gefangen. Hier konnte die Feuerwehr den Fahrzeugbrand schnell ablöschen. Abschließend wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Kaminbrand Am Runden Teich gerufen. Dort drang beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte dichter Rauch und Funken aus einem Kamin aus. Die Kaminanlage wurde umgehend kontrolliert und die Bewohner des betroffendem Hauses wurden durch die Feuerwehr betreut. Da der Kamin im Verlaufe des Einsatzes komplett freigebrannt wurde, mussten keine größeren Maßnahmen von Seiten der vor Ort währenden Einsatzkräfte unternommen werden. Der Kamin wurde abschließend vom hinzugeforderten Bezirksschornsteinfeger begutachtet und der weitere Betrieb bis zum Instandsetzen der Kaminanlage untersagt. Neben den Kräften der Hauptwache waren auch Einheiten der Löschzüge Mitte und Nord im Einsatz gebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell