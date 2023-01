Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Unruhiger Jahresübergang für die Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde an Silvester zu insgesamt 8 Einsätzen gerufen. Am Vormittag musste in der Straße Im Kohlberg ein umgestürzter Baum aus einer Telefonleitung entfernt werden. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten. In der Neujahrsnacht brannten mehrere Altpapiercontainer im Bereich der Teichstraße, Am Westbahnhof und in der Elsternstraße. Alle Container wurden abgelöscht und mit Schaum bedeckt. In der Mühlenstraße wurde starker Funkenflug aus einem Kamin gemeldet. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich. Ein Kaminbrand wurde nicht festgestellt, sodass der Einsatz abgebrochen werden konnte. Darüber hinaus kam es in der Elberfelder Straße zu einem Brandereignis. Ein Strandkorb hatte Feuer gefangen und Teile der Fassade beschädigt. Ein Fenster war durch die Wärmebeaufschlagung bereits geborsten. Das Feuer konnte durch aufmerksame Passanten eingedämmt werden, sodass ein größeres Brandereignis verhindert wurde. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Fassade und den Dachbereich. Der Einsatz konnte nach rund 90 Minuten beendet werden. In der Silvesternacht war die Hauptwache zusammen mit allen Löschzügen der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren in der Zeit von 18 Uhr bis 2 Uhr zur Verstärkung an der Hauptwache.

