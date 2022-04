Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Stauende übersehen - 40-Tonner fuhr im Baustellenbereich auf vorausfahrende Fahrzeuge auf - Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A1 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden fuhren im Baustellenbereich in genannter Reihenfolge ein Toyota Auris, ein Skoda Octavia sowie ein Iveco (Lkw, 7,5t) hintereinander her. Aufgrund des stockendem Verkehrs kamen alle drei Fahrzeuge zum Stillstand. Ein 67-Jähriger, der mit seinem Sattelzug hinter dem Iveco unterwegs war, bemerkte das Stauende zu spät und fuhr mit seinem 40-Tonner auf den Iveco auf. Dieser wurde infolgedessen auf den Skoda und dieser wiederum auf den Toyota aufgeschoben. Alle Insassen der Fahrzeuge hatten großes Glück. Ein 23-Jähriger Beifahrer des Iveco wurde leicht verletzt. Zwei Kleinkinder (1 und 3 Jahre alt) aus dem Skoda wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Die A1 wurde in Richtung Bremen für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bis ca. 14.20 Uhr gesperrt. Die Abschleppfahrzeuge mussten aufgrund des engen Baustellenbereichs über die Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden rückwärts auf der Richtungsfahrbahn an die Unfallstelle heranfahren. Der Gegenverkehr in Richtung Münster wurde zeitweise zum Anfahren der Rettungskräfte gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell