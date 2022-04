Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Überfalle auf Tankstellen am Osterwochenende

Osnabrück (ots)

Am Gründonnerstag und Karsamstag ereigneten sich im nördlichen Stadtgebiet zwei Raubüberfälle auf Tankstellen.

Am Gründonnerstag, gegen 22:20 Uhr, betrat ein Unbekannter die Aral-Tankstelle an der Bramscher Straße. Er überraschte eine 57-jährige Angestellte und forderte unter Vorhalt eines Stichwerkzeugs die Herausgabe des Kasseninhalts. Der Täter zwang die Angestellte das Geld in eine mitgebrachte Tüte zu packen, bevor er in unbekannte Richtung vom Tankstellengelände flüchtete. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock, kam aber ohne notfallmedizinische Hilfe aus.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - zwischen 20 und 30 Jahre alt

- 175 bis 185 cm groß

- schlanke Statur

- sprach Deutsch ohne Akzent

- Maskierung durch ein weißes Tuch mit ausgeschnittenen Löchern für die Augen

- schwarzes Oberteil mit Kapuze und Reißverschluss - schwarze (Jogging-)Hose

- helle Schuhe

- führte eine schwarze Tasche mit

Am Karsamstag, gegen 21:45 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle an der Hardinghausstraße. Unter Vorhalt einer Stichwaffe forderte der Täter die Öffnung der Kasse. Der 20-jährige Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig und flüchtete unverletzt aus dem Verkaufsgebäude. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute fußläufig in nördliche Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- zwischen 20 und 30 Jahre alt

- 175 bis 185 cm groß

- schlanke Statur

- weiße Maskierung mit Löchern für die Augen

- schwarzes Oberteil mit Kapuze und Reißverschluss

- dunkle Hose

- weiße Schuhe

- schwarze Handschuhe

- weiße Tragetasche

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes bitten Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können und bislang noch nicht mit der Polizei sprachen, sich unter 0541/327-3203 oder 0541/327-2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell