POL-KA: (KA) Walzbachtal - Fußgänger angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Ein 66-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Sulzfeld an einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst und stürzte. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Der 66-jährige wollte gegen 20.15 Uhr die Hauptstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Hier wurde er von einem Richtung Kürnbach fahrenden Auto erfasst und zu Fall gebracht. Der Mann verletzte sich leicht bei dem Sturz. Das Auto fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit einfach weiter in Richtung Kürnbach. Es handelte sich vermutlich um eine goldfarbene Limousine der Marke Mercedes Benz.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 entgegen.

