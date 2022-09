Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ladendieb mit präparierter Tasche gestellt

Stralsund (ots)

Gestern (31.08.2022) gegen 16:45 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Ossenreyerstraße in Stralsund ein. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass ein 35-jähriger Georgier versuchte mehrere Kosmetikartikel im Wert von etwa 125 Euro zu entwenden. Dabei nutzte er eine Tasche, die mit Alu-Einlagen präpariert war, vermutlich um unbemerkt mit den gestohlenen Waren die elektronischen Sicherungsschranken zu passieren. Der Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl jedoch und hielt den in Rostock wohnenden Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Polizisten stellten die vom Täter genutzte Tasche sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 35-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell