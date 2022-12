POL-SO: Welver - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Werl (ots) - In dem Zeitraum, Freitag, 23.12.2022 - 15.00 Uhr bis Samstag, 24.12.2022 - 11.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Räume einer Werkstatt im Kapellenweg einzudringen. Hier versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten aber an den Sicherungseinrichtungen des Fensters. Dann versuchten sie sich an der Eingangstür. Auch hier scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen. Trotz ...

