Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in eine Werkstatt

Soest (ots)

In dem Zeitraum, Freitag, 23.12.2022 - 10.30 Uhr bis Samstag, 24.12.2022 - 09.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt einer Firma im Windmühlenweg ein. Sie zerstörten die Scheiben zweier Fenster und gelangten so in die Innenräume. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie offensichtlich auch fündig. Auf dem Rückweg durchtrennten sie einen Stahlzaun der die Firma umschließt und entfernten sich mit Metallwaren in unbekannte Richtung. Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat oder anderweitig Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, möge sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung setzen. (AG)

