Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Mit Pkw überschlagen und leicht verletzt

Anröchte (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Anröchte mit einem Pkw der Marke VW die Berger Straße von Anröchte kommend in Richtung Berge. Ca 50 Meter vor der Einmündung mit dem Eichholzweg verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Zunächst kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dann mit der Front in den Straßengraben und überschlug sich in Folge dessen mehrfach. Schwer beschädigt kam das Fahrzeug auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Anröchter wurde bei dem Unfallgeschehen verletzt. Um die erlittenen Verletzungen kümmerte sich vor Ort der Rettungsdienst. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. (AG)

