POL-ST: Emsdetten, Öffentlichkeitsfahndung

Emsdetten (ots)

In Emsdetten es im Dezember vergangenen Jahres (27.12.2022) zu einem Fahrraddiebstahl in einem Fahrradparkhaus gekommen. Drei unbekannte Tatverdächtige entwendeten das mit einem Kettenschloss gesicherte Fahrrad. Die drei werden jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/84709 Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

