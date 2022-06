POL-MFR: (702) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 05.06.2022 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - In der Zeit zwischen 25.05.2022 und 27.05.2022 brachten Unbekannte in einem Parkhaus im Nürnberger Norden ein Graffiti an und versprühten mehrere Feuerlöscher. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte sprühten in der genannten Zeit einen großen Schriftzug (etwa 5 m x 2 m) an eine Wand in dem Parkhaus am Nordostpark. Zudem entleerten sie im Gebäude mehrere Feuerlöscher und entwendeten zwei ...

