Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Dedinghausen - Autofahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, kam es gegen 11 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Merschweg, in Höhe der Hausnummer 18. Eine 62-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Nissan in Richtung Esbeck. Im Kurvenbereich kam ihr der Skoda eines 78-jährigen Mannes aus Lippstadt entgegen. Der Skoda geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw der Lippstädterin, die keine Möglichkeit hatte, auszuweichen. Der Fahrer des Skoda setzt seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Wenig später konnte er von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell