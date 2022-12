Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Pedelec-Fahrer verletzt

Warstein (ots)

Am Donnerstag kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Warstein befuhr den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Wilkestraße. Als ihm zwei Fußgänger entgegenkamen, wich er nach rechts aus und kollidierte mit dem Brückengeländer. Der 25-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Da der junge Mann alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen.(dk)

