Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag kam es um 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Parkstraße, in Höhe der Hausnummer 15. Eine 15-jährige Jugendliche befuhr mit ihrem Pedelec die Parkstraße in Richtung des Rewe-Marktes, als ein bislang unbekannter Pkw plötzlich vom Fahrbahnrand anfuhr. Die Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Pkw. Von diesem brach der linke Außenspiegel ab. Die 15-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei. Der Autofahrer erkundigte sich kurz nach ihrem Befinden, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der flüchtige Autofahrer kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, cirka 1,85 Meter groß und trägt einen Vollbart. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell