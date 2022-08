Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220818 - 0930 Frankfurt-Höchst: Aufmerksamer Ladendetektiv verhindert Lebensmitteldiebstahl

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch, den 17. August 2022, gegen 14:15 Uhr, versuchte eine vierköpfige Bande, im Alter von 18 bis 29 Jahren, Waren aus einem Lebensmitteldiscounter zu stehlen.

Die vier Diebe betraten mit einem Einkaufswagen den Lebensmitteldiscounter in der Kurmainzer Straße. Dort teilten sie sich auf. Während ein 24-jähriger Täter in der Tür das Geschehen absichern sollte, beluden die anderen drei den Wagen mit diversen Lebensmitteln. Als sie sich in Richtung Kasse begaben, splittete sich die Gruppe erneut. Der 24-Jährige und eine 18-Jährige begaben sich zu der Kassiererin, stellten sich in ihr Blickfeld und redeten auf sie ein, um sie abzulenken. Dies nutze eine 29-Jährige, um mit dem vollen Einkaufswagen an einer nichtbesetzten Kasse den Wagen zum Ausgang zu schieben.

Hierbei hatte die Gruppe jedoch nicht mit dem aufmerksamen Ladendetektiv gerechnet, der das Geschehen beobachtete und zusammen mit weiteren Mitarbeitern die vier bis zum Eintreffen der Polizei festhielt.

