Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220818 - 0929 Frankfurt-Oberrad: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Mittwoch (17. August 2022) auf Donnerstag (18. August 2022) kam es gegen 02.30 Uhr in der Offenbacher Landstraße im Stadtteil Oberrad zu einer Brandstiftung an einem Altpapiercontainer.

Der Brand wurde durch den Fahrer eines vorbeifahrenden Buses entdeckt. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte Täter zündeten einen Altpapiercontainer in der Offenbacher Landstraße in Höhe Hausnummer 440 in Oberrad an. Dadurch wurde auch das unmittelbar angrenzende Mehrfamilienhaus beschädigt. Die Hauswand wurde eingerußt und die Regenrinne schmolz in Teilen. Der Müllcontainer brannte komplett aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro; Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

