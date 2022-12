Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschädigter und Zeuge nach Unfall gesucht

Lippstadt (ots)

Am 20. Dezember kam es um 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Blumenstraße. Ein 87-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr die Blumenstraße in Richtung Cappelstraße. In Höhe der Hausnummer 2 touchierte der Lippstädter im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, der jedoch bei Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort war. Die Polizei bittet den Zeugen, der den Unfall beobachtet hat sowie den Fahrer/Fahrerin des beschädigten, geparkten Pkw, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000, zu melden.(dk)

