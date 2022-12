Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schülerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es um 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße, in Höhe des Evangelischen Gymnasiums. Eine 41-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Suzuki in Richtung Lipperode. Plötzlich lief eine 11-jährige Schülerin aus Lippstadt zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn, um die Beckumer Straße zu überqueren. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Schülerin schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert wurde.(dk)

