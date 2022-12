Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Wohnungsbrand

Anröchte (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brandeinsatz im Dahlienweg gerufen. In einer Wohnung im Obergeschoß kam es zu einem Brandausbruch. Offensichtlich war ein Sofa in Brand geraten. Die Feuerwehr führte den Löschangriff durch. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um zwei Bewohner. Die Bewohner hatten bei einem ersten Löschversuch offensichtlich Rauchgase eingeatmet. Als Ursache des Brandausbruchs, kommt nach Einschätzung der Feuerwehr, eine nicht richtig entsorgte Zigarette in Betracht. Durch den Brand wurde ein Dachfenster zerstört. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung in Form einer Strafanzeige ein. (AG)

