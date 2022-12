Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgänger von Pkw erfasst

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 54 Jahre alter Mann aus Delbrück mit einem VW Golf die Südstraße in Richtung Bökenförder Straße. An der Einmündung Südstraße / Bökenförder Straße bog er nach links auf die Bökenförder Straße ab. Bei dem Abbiegemanöver übersah er einen 14 Jahre alten Jungen aus Lippstadt, der als Fußgänger die Bökenförder Straße überquerte. Dabei schob er einen City-Roller. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den Verletzten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Der City-Roller wurde nicht beschädigt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden in Form von Lackkratzern. (AG)

