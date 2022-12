Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruchversuch in eine Werkstatt

Werl (ots)

In dem Zeitraum, Freitag, 23.12.2022 - 15.00 Uhr bis Samstag, 24.12.2022 - 11.15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Räume einer Werkstatt im Kapellenweg einzudringen. Hier versuchten sie zunächst ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten aber an den Sicherungseinrichtungen des Fensters. Dann versuchten sie sich an der Eingangstür. Auch hier scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen. Trotz hohem Arbeitseinsatzes mussten sie ihr Vorhaben aufgeben und entfernten sich vom Tatort. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem genannten Tatzeitraum, werden erbeten an die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000. (AG)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell