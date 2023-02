Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Tochter ruft bei Seniorin an - Betrugsversuch glücklicherweise gescheitert

Hagen-Boele (ots)

Dienstagnachmittag (07.02.) erhielt eine 83-Jährige einen beunruhigenden Anruf. Eine Person gab sich als ihre Tochter aus und erzählte, sie habe in Dortmund zwei Personen im Rahmen eines Verkehrsunfalls zu Tode gefahren. Die Tochter der Seniorin hielt sich zu diesem Zeitpunkt durch Zufall tatsächlich in Dortmund auf. Die Hagenerin ging deshalb davon aus, dass sie wirklich mit ihrer Tochter am Telefon sprach. Die findigen Betrüger fingierten einen weiteren Anruf. Bei der 83-Jährigen rief ein angeblicher Rechtsanwalt an der ihr mitteilte, dass sie ihre Tochter für 36.000 Euro und mit der Herausgabe von Goldschmuck freikaufen könne. Die Seniorin nahm Kontakt zu ihrer Bank auf. Gegen 17.30 Uhr erschien jedoch ihre wirkliche Tochter Zuhause. Erstaunt stellte die Dame fest, dass sie einem versuchten Betrug fast zum Opfer gefallen sei. Eine Zahlung oder Übergabe war zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise noch nicht erfolgt. Die 83-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bitte seien Sie stets vorsichtig und skeptisch, wenn Sie am Telefon/per SMS um Geld oder anderer Wertgegenstände gebeten werden. Auch wenn sich die Person als ein Familienangehöriger ausgibt. Rufen Sie ihr Familienmitglied selbst unter der Ihnen bekannten Rufnummer an, um sich zu vergewissern, dass Sie mit der echten Person gesprochen haben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell