Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Für zwei Männer war der geplante Besuch in einer Diskothek nach der Kontrolle durch die Polizei gestrichen!

Schüttorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Lingen in Schüttorf in der Industriestraße die Insassen eines 5er BMW. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den gleichaltrigen Beifahrer des Fahrzeugs lag zudem ein Haftbefehl vor. Im Rahmen der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Anschließend wurde er nach der Kontrolle in die JVA verbracht, wo er nun seine 30-tägige Haftstrafe wegen nicht geleisteter Zahlungen absitzen muss. Gegen die beiden jungen Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

