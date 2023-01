Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Angriff auf Rettungskräfte

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz in der Maybachstraße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ein 23-Jähriger war aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums gestürzt. Die hinzugerufenen Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden anschließend durch den Mann angegriffen. Hierbei wurde ein 31-jähriger Rettungssanitäter leicht verletzt. Auch die Polizeibeamten vor Ort wurden durch den Mann angegriffen. Da sich der 23-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde bekannt, dass der Täter vor dem Eintreffen des Rettungswagens ein Fahrzeug beschädigt hatte. Der Schaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Gotha um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0013674/2023 (Tel. 03621/781124). (ad)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell