Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision beim Überholvorgang

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von 25.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen kam es am Freitagabend in der Ohrdrufer Straße. Eine 35-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte gegen 20:30 Uhr einen vor ihr fahrenden Volvo einer 21-Jährigen zu überholen. Dabei übersah sie den Tesla eines 55-Jährigen, welcher schon zum Überholvorgang angesetzt hatte. In der Folge kollidierten der BMW und Tesla seitlich und der BMW fuhr auf den Anhänger vom Volvo auf. Der BMW und der Tesla waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell