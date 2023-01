LPI-GTH: E-Roller gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Einer oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Donnerstag, den 12.01.2023 gegen 19:15 Uhr, bis zum Freitag, den 13.01.2023 06:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gustav-Freytag-Gymnasium in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha OT Siebleben. Innerhalb des Gymnasiums wurden mehrere Zimmer und Schränke aufgebrochen. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zudem wurden aus ...

mehr