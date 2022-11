Polizei Paderborn

POL-PB: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei leicht Verletzte

Büren (ots)

(CK-AS) - Am Dienstagnachmittag (08.11., 14.32 Uhr) ereignete sich auf der L549 zwischen dem Teilstück Kapellenberg und der Kreuzung L776 ein Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Fahrer aus Büren und seine ebenfalls aus Büren stammende 15-jährige Beifahrerin kamen mit ihrem Dacia in Höhe des Kapellenbergs aus bisher unbekannten Gründen nach rechts in Fahrtrichtung der L776 von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in den Straßengraben und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Beide Insassen wurden leicht verletzt in das St. Vincenz Krankenhaus in Paderborn überführt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Dacia wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell