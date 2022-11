POL-PB: Alleinunfall mit zwei verletzten jungen Männern

Paderborn (ots) - (CK-AS) - In der Nacht zu Dienstag (08.11.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Haupteingangstür in ein Fachgeschäft für Bettwaren an der Straße Schildern ein. In den Innenräumen durchsuchten sie unter anderem den Kassenbereich. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Straße Schildern verdächtige Personen gesehen? Wer kann sonst Angaben machen? Hinweise nimmt die ...

