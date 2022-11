Polizei Paderborn

POL-PB: Größere Menge an Kabeln gestohlen - Zeugen gesucht

Borchen (ots)

(CK) - In den vergangenen Tagen, vermutlich über das letzte Wochenende (04.-07.11.), entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge an Stromkabeln von einer Gewerbefläche an der Straße Am Kleeberg. Zuvor hatten die Diebe das Kabel von Kabeltrommeln abgerollt und vor Ort in Stücke geschnitten. Abtransportiert wurden diese Kabelstücke offensichtlich mit einem größeren Fahrzeug.

Das Firmengelände befindet sich unmittelbar an der Kreuzung Am Kleeberg / K21. Über einen unbefestigten Weg von der K 21 waren die Täter auf das Gelände gelangt; zuvor hatten sie Büsche so zurückgeschnitten, dass eine Zufahrt mit einem Fahrzeug möglich war. Vor Ort wurden weitere Kabelstücke vorgefunden, die die Täter wohl für einen späteren Abtransport zurückgelassen hatten.

Weiterhin wurde festgestellt, dass aus einem Tank eines LKW, der sich ebenfalls auf der Gewerbefläche befand, Dieselkraftstoff gestohlen worden war.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in den vergangenen Tagen auf der Gewerbefläche an der Kreuzung Am Kleeberg / K 21 oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat auffällige Personen und größere Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell