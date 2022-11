POL-PB: Unfall beim Abbiegen - Alkohol und zwei Leichtverletzte

Salzkotten (ots) - (CK) - In der Zeit von Freitagnachmittag (04.11., 15.00 Uhr) bis Samstagmittag (05.11., 11.30 Uhr) stahlen unbekannte Diebe zwei orangefarbene verschlossene Motorräder, die in einer Garage an einem Haus an der Sälzerstraße geparkt worden waren. Es handelt sich ein KTM Motorrad und eine KTM Crossmaschine. An dem Motorrad befand sich kein Kennzeichen, das Kennzeichen der Crossmaschine lautet PB - AE ...

mehr