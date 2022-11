Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Motorräder aus Garage gestohlen

Salzkotten (ots)

(CK) - In der Zeit von Freitagnachmittag (04.11., 15.00 Uhr) bis Samstagmittag (05.11., 11.30 Uhr) stahlen unbekannte Diebe zwei orangefarbene verschlossene Motorräder, die in einer Garage an einem Haus an der Sälzerstraße geparkt worden waren.

Es handelt sich ein KTM Motorrad und eine KTM Crossmaschine. An dem Motorrad befand sich kein Kennzeichen, das Kennzeichen der Crossmaschine lautet PB - AE 51. Weiterhin stahlen die Diebe ein Komplettrad eines Motorrades.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Angaben zu diesem Sachverhalt machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell