Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ein Gymnasium - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Einer oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom Donnerstag, den 12.01.2023 gegen 19:15 Uhr, bis zum Freitag, den 13.01.2023 06:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gustav-Freytag-Gymnasium in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha OT Siebleben. Innerhalb des Gymnasiums wurden mehrere Zimmer und Schränke aufgebrochen. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zudem wurden aus der Schule knapp 800 Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621- 781124 entgegengenommen.

