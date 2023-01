Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholbeeinflußt am Straßenverkehr teilgenommen und dabei Unfall verursacht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 13.01.2023 gegen 12:00 Uhr fuhr ein 41- jähriger Mercedesfahrer vom Betriebsgelände des Eisenwerks nach links auf den Bierweg auf und übersah dabei eine 59-jährige VW- Fahrerin, welche den Bierweg in Richtung Ichtershäuser Straße befuhr. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Die VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 20.000,-EUR. Beide Pkw waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ein mit dem Mercedesfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,31 %. Mit dem 41- jährigen wurde im Krankenhaus Arnstadt eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Der 41-jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.(sg)

