Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren und Sachschaden verursacht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 13.01.2023 gegen 07:50 Uhr befuhren ein 24- jähriger Audifahrer und ein 56-jähriger VW-Fahrer hintereinander die Ichtershäuser- Straße in Richtung Ichtershausen. Auf Höhe des Straßenverkehrsamts musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Der Audifahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge auf den VW auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 13.000,-EUR. (sg)

