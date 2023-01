LPI-GTH: Wildunfall

Arnstadt (ots) - Gestern Abend wurde durch Unbekannte in der Zeit von 18.50 Uhr bis 22.30 Uhr die Seitenscheibe eines Hyundai eingeschlagen. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Quenselstraße abgestellt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0011954/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

